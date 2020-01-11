Heyecan sardı

Berrak Tüzünataç, mutluluk gözyaşları döktü. Oyuncunun başrolündeki 'Biz Böyleyiz' filmi dün sinemaseverlerle buluştu. Tüzünataç, rimelleri akmış halini de "Hiç heyecanlı değilim" diye paylaştı.
Berrak Tüzünataç, mutluluk gözyaşları döktü. Oyuncunun başrolündeki 'Biz Böyleyiz' filmi dün sinemaseverlerle buluştu. Tüzünataç, rimelleri akmış halini de "Hiç heyecanlı değilim" diye paylaştı.
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