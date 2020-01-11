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Heyecan sardı

, mutluluk gözyaşları döktü. Oyuncunun başrolündeki ‘Biz Böyleyiz’ filmi dün sinemaseverlerle buluştu. Tüzünataç, rimelleri akmış halini de “Hiç heyecanlı değilim” diye paylaştı.

Heyecan sardı

, mutluluk gözyaşları döktü. Oyuncunun başrolündeki 'Biz Böyleyiz' filmi dün sinemaseverlerle buluştu. Tüzünataç, rimelleri akmış halini de "Hiç heyecanlı değilim" diye paylaştı.

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