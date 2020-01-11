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  • 11.01.2020
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şıklığından ödün vermedi! Kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Stili için servet harcayan , yine kural bozmadı. Son dönemde lüks markalı kıyafetleriyle hava atan popçu, önceki gün de işbaşındaydı. Güzel popçu, şık stiliyle de takipçilerinden övgüleri kaptı.

36 bin liralık Hadise

Stili için servet harcayan Hadise, yine kural bozmadı. Son dönemde lüks markalı kıyafetleriyle hava atan popçu, önceki gün de işbaşındaydı.

Ünlü şarkıcı, tercihini bu kez de Fendi markasından yana kullandı. , yaklaşık 36 bin liralık şık kombiniyle verdiği pozları 'da paylaştı. Güzel popçu, şık stiliyle de takipçilerinden övgüleri kaptı.

Baştan aşağı Fendi marka giyinen Hadise, şıklığıyla yine herkesi büyüledi.

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