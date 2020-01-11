Geçen yıl 'Charlie'nin Melekleri' filminde şarkısı ile yer alan Ece Seçkin, Hollywood'un kapısını araladı. Güzel popçu, bir başka ABD yapımı filmde kullanılmak üzere İngilizce şarkı söylemesi için teklif aldı.
Geçen yıl 'Charlie'nin Melekleri' filminde şarkısı ile yer alan Ece Seçkin, Hollywood'un kapısını araladı. Güzel popçu, bir başka ABD yapımı filmde kullanılmak üzere İngilizce şarkı söylemesi için teklif aldı.
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