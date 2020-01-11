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'un kapısını araladı

Geçen yıl 'Charlie'nin Melekleri' filminde şarkısı ile yer alan , 'un kapısını araladı. Güzel popçu, bir başka yapımı filmde kullanılmak üzere İngilizce şarkı söylemesi için teklif aldı.

Hollywoodlu ece
Geçen yıl 'Charlie'nin Melekleri' filminde şarkısı ile yer alan , 'un kapısını araladı. Güzel popçu, bir başka yapımı filmde kullanılmak üzere İngilizce şarkı söylemesi için teklif aldı.

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