Sık sık mutfakta hünerlerini konuşturan Ebru Şallı'dan deneyimli şeflere hodri meydan... Yemeklerine güvendiğini söyleyen 42 yaşındaki eski manken, ekledi:
"Aşçıların yemeklerini beğenmiyorum. Yakınlarım hep benim yemeklerimi ister. Yılbaşında da yemekleri ben yaptım. Küçüklükten beri mutfağa meraklıyım. 9 yaşında pilav yapıyordum."
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