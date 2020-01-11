Sık sık mutfakta hünerlerini konuşturan Ebru Şallı'dan deneyimli şeflere hodri meydan... Yemeklerine güvendiğini söyleyen 42 yaşındaki eski manken, ekledi:

"Aşçıların yemeklerini beğenmiyorum. Yakınlarım hep benim yemeklerimi ister. Yılbaşında da yemekleri ben yaptım. Küçüklükten beri mutfağa meraklıyım. 9 yaşında pilav yapıyordum."