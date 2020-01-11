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'dan deneyimli şeflere hodri meydan

Sık sık mutfakta hünerlerini konuşturan 'dan deneyimli şeflere hodri meydan... Yemeklerine güvendiğini söyleyen 42 yaşındaki eski manken, ekledi...

Meydan okudu!

Sık sık mutfakta hünerlerini konuşturan Ebru Şallı'dan deneyimli şeflere hodri meydan... Yemeklerine güvendiğini söyleyen 42 yaşındaki eski manken, ekledi:

"Aşçıların yemeklerini beğenmiyorum. Yakınlarım hep benim yemeklerimi ister. Yılbaşında da yemekleri ben yaptım. Küçüklükten beri mutfağa meraklıyım. 9 yaşında pilav yapıyordum."

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