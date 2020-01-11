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Başarılı şarkıcı müjdeyi verdi

Başarılı şarkıcı , müjdeyi verdi. Önceki gün 'ın konuğu olan Mutlu, farklı sosyal medya platformlarında canlı performanslar sergileyeceği projelerle sürprizlere imza atacağını söyledi.

Sürprizi var
Başarılı şarkıcı , müjdeyi verdi. Önceki gün 'ın konuğu olan Mutlu, farklı sosyal medya platformlarında canlı performanslar sergileyeceği projelerle sürprizlere imza atacağını söyledi.

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