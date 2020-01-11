Başarılı şarkıcı Gülden Mutlu, müjdeyi verdi. Önceki gün Pınar İnanç Akar'ın konuğu olan Mutlu, farklı sosyal medya platformlarında canlı performanslar sergileyeceği projelerle sürprizlere imza atacağını söyledi.
Başarılı şarkıcı Gülden Mutlu, müjdeyi verdi. Önceki gün Pınar İnanç Akar'ın konuğu olan Mutlu, farklı sosyal medya platformlarında canlı performanslar sergileyeceği projelerle sürprizlere imza atacağını söyledi.
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