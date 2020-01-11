Oyuncu Alara Bozbey'le Nisan'da evleneceği konuşulan Ata Demirer, sosyal medyada güldürmeyi sürdürüyor. Komedyen, dün de karşısındakine atar yaparmış gibi verdiği pozla gülümsetti.
Oyuncu Alara Bozbey'le Nisan'da evleneceği konuşulan Ata Demirer, sosyal medyada güldürmeyi sürdürüyor. Komedyen, dün de karşısındakine atar yaparmış gibi verdiği pozla gülümsetti.
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