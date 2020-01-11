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  • 11.01.2020
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'den gülümseten poz

Oyuncu 'le Nisan'da evleneceği konuşulan , sosyal medyada güldürmeyi sürdürüyor. Komedyen, dün de karşısındakine atar yaparmış gibi verdiği pozla gülümsetti.

Hayırdır kardeş?

Oyuncu 'le Nisan'da evleneceği konuşulan , sosyal medyada güldürmeyi sürdürüyor. Komedyen, dün de karşısındakine atar yaparmış gibi verdiği pozla gülümsetti.

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