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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin estetikleri işe yaramadı! Erken yaşlanma başladı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli ABD’li yıldızların doktoruna birçok kez estetik yaptırdı. Ancak operasyonlar yaramadı. Güzel oyuncuda erken yaşlanma başladı.

Pestetik!

Meryem Uzerli'nin son görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi... Uzun süredir ekrandan uzak kalan ve kızıyla Almanya'da yaşayan oyuncu, önceki gün 'a geldi.

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın 10. Yılın En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Uzerli'nin yüzündeki değişiklik gözden kaçmadı.


Yüzü bozulan 36 yaşındaki oyuncunun göz kapaklarında da gözle görülür bir düşüklük vardı.

ERKENDEN ÇÖKTÜ
Güzelliğini korumak için bugüne kadar birçok kez estetik operasyon geçiren ünlü oyuncunun cildinde bozukluklar, boynunda ise kırışıklıklar olduğu fark edildi. 36 yaşındaki ünlü oyuncu, sık sık Kardashian Ailesi'nin de müdavimi olduğu Dr. Simon Qurian'ın 'taki kliniğini ziyaret ediyordu. Ancak Uzerli'nin son görüntüsü "Harcanan paralar boşa mı gitti?" dedirtti.

VİTAMİN AĞIRLIKLI BESLENMELİ
Uzman Estetisyen Yasemin Miras, Uzerli'nin bozulan yüzünü şöyle yorumladı: Cilt yaşlanması erken başlamış. Belirtileri net bir şekilde görüyoruz. Yüzündeki çizgiler çok belirgin. Elastin ve kolajen eksikliği çok fazla. Cildi için çinko ve C vitamini almalı...

DOĞAN SAVAŞ

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