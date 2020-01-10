Popçu Mustafa Sandal ile Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in oğulları Yaman'dan büyük başarı... Kayakla ilgilenen küçük sporcu, Kayseri'de düzenlenen kış yarışlarında altın madalya kazandı.
Popçu Mustafa Sandal ile Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in oğulları Yaman'dan büyük başarı... Kayakla ilgilenen küçük sporcu, Kayseri'de düzenlenen kış yarışlarında altın madalya kazandı.
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