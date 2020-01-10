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ile 'in oğlu 'dan büyük başarı

Popçu ile Sırp şarkıcı 'in oğulları 'dan büyük başarı... Kayakla ilgilenen küçük sporcu, Kayseri'de düzenlenen kış yarışlarında kazandı.

Yaman şampiyon

Popçu Mustafa Sandal ile Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in oğulları 'dan büyük başarı... Kayakla ilgilenen küçük sporcu, Kayseri'de düzenlenen kış yarışlarında kazandı.

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