Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.01.2020
  • Gazete

Güzel sunucu baştan aşağı altın sarısı

Güzel sunucu , 'da "Altın kız" notuyla bu kareyi paylaştı. Esmersoy'un; saçı, küpesi, gerdanlığı ve kıyafetinin renk uyumu hayranlarından tam not aldı...

Baştan aşağı altın sarısı

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, 'da "Altın kız" notuyla bu kareyi paylaştı. Esmersoy'un; saçı, küpesi, gerdanlığı ve kıyafetinin renk uyumu hayranlarından tam not aldı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriGüzel sunucu Burcu Esmersoy baştan aşağı altın sarısı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri