Güzel sunucu Burcu Esmersoy, Instagram'da "Altın kız" notuyla bu kareyi paylaştı. Esmersoy'un; saçı, küpesi, gerdanlığı ve kıyafetinin renk uyumu hayranlarından tam not aldı...
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, Instagram'da "Altın kız" notuyla bu kareyi paylaştı. Esmersoy'un; saçı, küpesi, gerdanlığı ve kıyafetinin renk uyumu hayranlarından tam not aldı...
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