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  • 10.01.2020
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Güzel oyuncu 'den örnek hareket

Oyuncu , yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün 'un buz gibi havasında taksi çevirmeyi denedi. Ancak hiçbir şoför kendisini almadı.

İyilik Bestesi

Oyuncu , yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün 'un buz gibi havasında taksi çevirmeyi denedi. Ancak hiçbir şoför kendisini almadı.

Kökdemir bu sırada soğukta üşüyen montsuz bir çocuğu fark etti. Çocuğu çağırıp, AVM'ye girdi. Soğukta tir tir titreyen yavruya kışlık alışveriş yaptı. Cebindeki son parayı harcayan oyuncu, eve babasıyla dönüş yaptı.

Güzel oyuncu, "Taksiciler soğuk havada beni almadı. O çocuğun halini çok iyi anladım" dedi.

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