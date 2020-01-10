İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, doğumu beklerken boş durmadı. 7 aylık hamile oyuncu, doğacak oğlu için patik ve tulum ördü.

Ördüklerini Instagram'da paylaşan oyuncu, "Dikkat, bu karede ürün yerleştirme vardır. El emeği göz nuru" notu düşerek de sosyal medyada reklam yapanlara taşını attı.