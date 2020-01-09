Eski manken Şenol İpek, önceki akşam nişanlısı Nur Şipka'nın yeni yaşı için Chilai meyhanede sürpriz parti verdi. İpek, Nisan'da evleneceği Şipka'ya bir kez daha evlenme teklifi etti. Eski manken Şenol İpek, önceki akşam nişanlısı Nur Şipka'nın yeni yaşı için Chilai meyhanede sürpriz parti verdi. İpek, Nisan'da evleneceği Şipka'ya bir kez daha evlenme teklifi etti.
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