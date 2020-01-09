Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.01.2020
  • Gazete

'ten nişanlısı 'ya çifte sürpriz

Eski manken , önceki akşam nişanlısı 'nın yeni yaşı için Chilai meyhanede sürpriz parti verdi. İpek, Nisan'da evleneceği Şipka'ya bir kez daha evlenme teklifi etti.

Çifte sürpriz
Eski manken Şenol İpek, önceki akşam nişanlısı Nur Şipka'nın yeni yaşı için Chilai meyhanede sürpriz parti verdi. İpek, Nisan'da evleneceği Şipka'ya bir kez daha evlenme teklifi etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriŞenol İpek'ten nişanlısı Nur Şipka'ya çifte sürpriz
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri