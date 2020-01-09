Kurbağa öpücüğü

MISS Turkey 2018 ikinci güzeli Tara De Vries, YouTube kanalı açtı. Kanalının tanıtımını önceki akşam Sarıyer'deki bir mekanda yapan Tara, kurbağa heykeli önünde bu pozu verdi. MISS Turkey 2018 ikinci güzeli Tara De Vries, YouTube kanalı açtı. Kanalının tanıtımını önceki akşam Sarıyer'deki bir mekanda yapan Tara, kurbağa heykeli önünde bu pozu verdi.
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