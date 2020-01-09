Bir aylık sosyal medya detoksuna başlayan İrem Derici, bu konuda pek de başarılı olamadı. Instagram'daki fotoğraflarını silen şarkıcı, arkadaş listesinde her gün değişiklik yaptı. Bu durum "İrem detoksu bozdu" yorumu yaptırdı.
Bir aylık sosyal medya detoksuna başlayan İrem Derici, bu konuda pek de başarılı olamadı. Instagram'daki fotoğraflarını silen şarkıcı, arkadaş listesinde her gün değişiklik yaptı. Bu durum "İrem detoksu bozdu" yorumu yaptırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.