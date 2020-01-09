Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.01.2020
  • Gazete

detoksunu bozdu

Bir aylık detoksuna başlayan , bu konuda pek de başarılı olamadı. Instagram'daki fotoğraflarını silen şarkıcı, arkadaş listesinde her gün değişiklik yaptı. Bu durum "İrem detoksu bozdu" yorumu yaptırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleriİrem Derici sosyal medya detoksunu bozdu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri