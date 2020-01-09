Finlandiya tatili süren Dilara Öztunç, önceki günkü paylaşımıyla 'Keyfe bak!' dedirtti. Güzel oyuncu, dondurucu soğuğa rağmen karların ortasındaki sıcak havuzunda böyle keyif çattı. Finlandiya tatili süren Dilara Öztunç, önceki günkü paylaşımıyla 'Keyfe bak!' dedirtti. Güzel oyuncu, dondurucu soğuğa rağmen karların ortasındaki sıcak havuzunda böyle keyif çattı.
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