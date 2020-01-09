Beş günde 1 milyon tık

2020'nin şarkısı Ayla Çelik ve Beyazıt Öztürk'ten geldi. İkilinin 'Şiki Şiki Baba' şarkısı, liste başı oldu. Şarkının klibi beş günde 1 milyon kez tıklandı. 2020'nin şarkısı Ayla Çelik ve Beyazıt Öztürk'ten geldi. İkilinin 'Şiki Şiki Baba' şarkısı, liste başı oldu. Şarkının klibi beş günde 1 milyon kez tıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.