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  • 09.01.2020
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Beş günde 1 milyon tık

2020'nin şarkısı ve 'ten geldi. İkilinin "" şarkısı, liste başı oldu. Şarkının klibi beş günde 1 milyon kez tıklandı.

Beş günde 1 milyon tık
2020'nin şarkısı Ayla Çelik ve Beyazıt Öztürk'ten geldi. İkilinin "Şiki Şiki Baba" şarkısı, liste başı oldu. Şarkının klibi b günde 1 milyon kez tıklandı.

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