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  • 09.01.2020
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"Biz Böyleyiz" filminin galasında sevgilisi 'ı yalnız bırakmadı

Başrollerinde , , ve 'un yer aldığı "Biz Böyleyiz" filminin galası önceki akşam Maslak Uniq'te yapıldı. Kırmızı halıda basının sorularını yanıtlayan oyuncular şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

Aşkın galası!

Başrollerinde Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Boran Kuzum'un yer aldığı "Biz Böyleyiz" filminin galası önceki akşam Maslak Uniq'te yapıldı. Kırmızı halıda basının sorularını yanıtlayan oyuncular şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Burcu Esmersoy'dan ayrıldıktan sonra ile aşk yaşamaya başlayan Berk Suyabatmaz da gecede sevgilisini yalnız bırakmadı. Berrak Tüzünataç ise aşk sorularına tıp oynadı.


Suyabatmaz, filmin gösterildiği salona gizlice giriş yaparken yakayı ele verdi.

DOĞAN SAVAŞ

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