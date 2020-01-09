Başrollerinde Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Boran Kuzum'un yer aldığı "Biz Böyleyiz" filminin galası önceki akşam Maslak Uniq'te yapıldı. Kırmızı halıda basının sorularını yanıtlayan oyuncular şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Burcu Esmersoy'dan ayrıldıktan sonra Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlayan Berk Suyabatmaz da gecede sevgilisini yalnız bırakmadı. Berrak Tüzünataç ise aşk sorularına tıp oynadı.



Suyabatmaz, filmin gösterildiği salona gizlice giriş yaparken yakayı ele verdi.

DOĞAN SAVAŞ