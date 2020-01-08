Turneye çıkıyor

Yaşar İpek, konser turnesiyle şehir şehir gezmeye hazırlanıyor. İlk konserini bugün Kıbrıs Sahne Bomond'da verecek olan İpek, ardından 24 Ocak'ta İzmir'deki Berduş adlı mekanda sahneye çıkacak.
Yaşar İpek, konser turnesiyle şehir şehir gezmeye hazırlanıyor. İlk konserini bugün Kıbrıs Sahne Bomond'da verecek olan İpek, ardından 24 Ocak'ta İzmir'deki Berduş adlı mekanda sahneye çıkacak.
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