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Turneye çıkıyor

, konser turnesiyle şehir şehir gezmeye hazırlanıyor. İlk konserini bugün Kıbrıs Sahne Bomond'da verecek olan İpek, ardından 24 Ocak'ta 'deki Berduş adlı mekanda sahneye çıkacak.

Turneye çıkıyor

, konser turnesiyle şehir şehir gezmeye hazırlanıyor. İlk konserini bugün Kıbrıs Sahne Bomond'da verecek olan İpek, ardından 24 Ocak'ta 'deki Berduş adlı mekanda sahneye çıkacak.

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