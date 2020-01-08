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  • 08.01.2020
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Sosyetik güzel Hollywood yıldızlarının izinden gitti! Güzellik orucuna başladı...

Sosyetik güzel , Hollywood yıldızlarını örnek aldı. Güzellik orucuna başladı. 16 saat aç kaldı. Protein ağırlıklı beslenip, fit bir görünüm kazandı.

Güzellik orucu

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden işletmeci Şebnem ve Celal Çapa çiftinin kızı Ceylan Çapa, fit görüntüsüyle herkesi büyüledi... Günden güne eriyen sosyetik güzel, formunu korumak için Hollywood yıldızlarının izinden gitti.

Çapa'nın, dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon gibi starların gözdesi olan oruç diyetine başladığı öğrenildi. Diyete büyük bir özveriyle devam eden 29 yaşındaki güzel, günde ortalama 16 saat aç kalıyor.

Bu sayede iştahını kontrol altına alıyor. 16 saatin sonunda ise protein ağırlıklı baklagiller tüketiyor. Bunların başında özellikle kış aylarında sofralarımızdan eksik etmediğimiz yeşil mercimek geliyor.

Protein ağırlıklı beslenen Ceylan Hanım, bu sayede vücudundaki yağ oranını da hızla azaltıyor. Değişimini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ortaya koyan Ceylan Çapa, takipçilerine şöyle sesleniyor: Spor biter. Hep nasıl beslendiğimi soruyorsunuz. Tatil sonrası veya hava değişikliklerinde intermittent fasting (aralıklı oruç) yapıyorum. İlk öğünüm mercimek yemeği olacak.

HEM DİYET HEM SPOR
Güzellik orucuna başlayan , spora da ağırlık verdi. Çapa, düzenli olarak yaptığı spor ve yürüyüşlerle kas gelişimini her geçen gün artıyor.

İşte o diyeti uygulayan ünlülerden bazıları...



Jennifer Aniston


Gisele Bündchen


Scarlett Johansson

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