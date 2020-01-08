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  • 08.01.2020
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Neşesi yerinde

Güzel oyuncu , önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Tek başına alışveriş turuna çıkan ünlü oyuncu, soğuk ve kasvetli havaya rağmen neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Neşesi yerinde
Güzel oyuncu , önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Tek başına alışveriş turuna çıkan ünlü oyuncu, soğuk ve kasvetli havaya rağmen neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

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