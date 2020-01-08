Neşesi yerinde

Güzel oyuncu Begüm Kütük, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Tek başına alışveriş turuna çıkan ünlü oyuncu, soğuk ve kasvetli havaya rağmen neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu Begüm Kütük, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Tek başına alışveriş turuna çıkan ünlü oyuncu, soğuk ve kasvetli havaya rağmen neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
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