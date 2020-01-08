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  • 08.01.2020
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Küçük şampiyon

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina, Kayak Milli Takımı seçmelerine katılan oğlu Yaman'ı yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı, "Küçük şampiyon" notuyla bu pozu paylaştı.

Küçük şampiyon
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina, Kayak Milli Takımı seçmelerine katılan oğlu Yaman'ı yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı, "Küçük şampiyon" notuyla bu pozu paylaştı.

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