Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina, Kayak Milli Takımı seçmelerine katılan oğlu Yaman'ı yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı, 'Küçük şampiyon' notuyla bu pozu paylaştı. Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina, Kayak Milli Takımı seçmelerine katılan oğlu Yaman'ı yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı, 'Küçük şampiyon' notuyla bu pozu paylaştı.
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