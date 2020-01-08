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  • 08.01.2020
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misafirlerine Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tattırdı

'de yaşayan ve estetik cerrahı ile evli olan Türk asıllı , önceki gün evinde misafirlerini ağırladı. Beş çocuk annesi Jennifer, konuklarına Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tattırdı.

Altıneli lezzetli

ABD'de yaşayan ve estetik cerrahı ile evli olan Türk asıllı , önceki gün evinde misafirlerini ağırladı. Beş çocuk annesi Jennifer, konuklarına Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tattırdı.

Mönüsünde; sarma, içli köfte, kuzu kapama, mantı ve peynirli börek vardı. 'li misafirleri ise yemeklerimize hayran kaldı...

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