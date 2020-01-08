ABD'de yaşayan ve estetik cerrahı Bill Aydın ile evli olan Türk asıllı Jennifer Altınel, önceki gün evinde misafirlerini ağırladı. Beş çocuk annesi Jennifer, konuklarına Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tattırdı.
Mönüsünde; sarma, içli köfte, kuzu kapama, mantı ve peynirli börek vardı. ABD'li misafirleri ise yemeklerimize hayran kaldı...
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