ABD'de yaşayan ve estetik cerrahı Bill Aydın ile evli olan Türk asıllı Jennifer Altınel, önceki gün evinde misafirlerini ağırladı. Beş çocuk annesi Jennifer, konuklarına Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tattırdı.

Mönüsünde; sarma, içli köfte, kuzu kapama, mantı ve peynirli börek vardı. ABD'li misafirleri ise yemeklerimize hayran kaldı...