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  • 08.01.2020
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aşka geldi

Gönlünü kendisinden 19 yaş küçük müzisyen 'na kaptıran , adeta aşk sarhoşu... 28 yaşındaki Yapıcıoğlu, dün de Karaca ile 'Aşkım' notuyla bu kareyi paylaştı.

Aşka geldi
Gönlünü kendisinden 19 yaş küçük müzisyen Can Yapıcıoğlu'na kaptıran Işın Karaca, adeta aşk sarhoşu... 28 yaşındaki Yapıcıoğlu, dün de Karaca ile 'Aşkım' notuyla bu kareyi paylaştı.

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