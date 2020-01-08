Gönlünü kendisinden 19 yaş küçük müzisyen Can Yapıcıoğlu'na kaptıran Işın Karaca, adeta aşk sarhoşu... 28 yaşındaki Yapıcıoğlu, dün de Karaca ile 'Aşkım' notuyla bu kareyi paylaştı. Gönlünü kendisinden 19 yaş küçük müzisyen Can Yapıcıoğlu'na kaptıran Işın Karaca, adeta aşk sarhoşu... 28 yaşındaki Yapıcıoğlu, dün de Karaca ile 'Aşkım' notuyla bu kareyi paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.