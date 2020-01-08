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  • 08.01.2020
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Hastanelik değil eczanelik!

Şarkıcı , önceki gün Akmerkez'de objektife takıldı. Eczanede tansiyonunu ölçtüren 50 yaşındaki popçu, "Bir aydır gribim. Başım döndü. Şimdilik eczaneliğim. Allah hastanelik etmesin" dedi.

Hastanelik değil eczanelik!

Şarkıcı izel, önceki gün Akmerkez'de objektife takıldı.

Eczanede tansiyonunu ölçtüren 50 yaşındaki popçu, "Bir aydır gribim. Başım döndü. Şimdilik eczaneliğim. Allah hastanelik etmesin" dedi.

Aydın HAMZA

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