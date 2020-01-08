Yakında "İzmir'in Kızları" müzikaliyle sahneye çıkacak olan Gökçe Bahadır'ın hayali gerçek oldu. Bahadır, "Müziğe ilgim, müzikale olan hayranlığımdan geliyor. Hep müzikalde oynamayı hayal etmiştim" dedi.
Yakında "İzmir'in Kızları" müzikaliyle sahneye çıkacak olan Gökçe Bahadır'ın hayali gerçek oldu. Bahadır, "Müziğe ilgim, müzikale olan hayranlığımdan geliyor. Hep müzikalde oynamayı hayal etmiştim" dedi.
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