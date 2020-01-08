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  • 08.01.2020
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'ın hayali gerçek oldu

Yakında "İzmir'in Kızları" müzikaliyle sahneye çıkacak olan 'ın hayali gerçek oldu. Bahadır, "Müziğe ilgim, müzikale olan hayranlığımdan geliyor. Hep müzikalde oynamayı hayal etmiştim" dedi.

Hayali gerçek oldu
Yakında "İzmir'in Kızları" müzikaliyle sahneye çıkacak olan 'ın hayali gerçek oldu. Bahadır, "Müziğe ilgim, müzikale olan hayranlığımdan geliyor. Hep müzikalde oynamayı hayal etmiştim" dedi.

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