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  • 08.01.2020
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köpeklerine kavuştu

Önceki gün tatilinden İstanbul'a dönen , köpeklerine kavuştu. Ünlü oyuncunun dönmesiyle minik dostları sevince boğuldu. Zenginer, kendisini dört gözle bekleyen sevimli köpekleriyle de böyle poz verdi

Hasret bitti
Önceki gün Kars tatilinden İstanbul'a dönen Fulya Zenginer, köpeklerine kavuştu. Ünlü oyuncunun dönmesiyle minik dostları sevince boğuldu. Zenginer, kendisini dört gözle bekleyen sevimli köpekleriyle de böyle poz verdi

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