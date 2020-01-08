Önceki gün Kars tatilinden İstanbul'a dönen Fulya Zenginer, köpeklerine kavuştu. Ünlü oyuncunun dönmesiyle minik dostları sevince boğuldu. Zenginer, kendisini dört gözle bekleyen sevimli köpekleriyle de böyle poz verdi
Önceki gün Kars tatilinden İstanbul'a dönen Fulya Zenginer,köpeklerine kavuştu. Ünlü oyuncunun dönmesiyle minik dostları sevince boğuldu. Zenginer, kendisini dört gözle bekleyen sevimli köpekleriyle de böyle poz verdi
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