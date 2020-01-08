Annelik ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in güzelliğine güzellik kattı. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra makyaj yapmayı azaltan Evcen, önceki gün de doğal haliyle böyle poz verdi. 33 yaşındaki Evcen'in duru güzelliği övgüleri topladı.
Annelik ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in güzelliğine güzellik kattı. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra makyaj yapmayı azaltan Evcen, önceki gün de doğal haliyle böyle poz verdi. 33 yaşındaki Evcen'in duru güzelliği övgüleri topladı.
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