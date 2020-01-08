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  • 08.01.2020
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'in makyajsız pozu övgü topladı

Annelik ünlü oyuncu 'in güzelliğine güzellik kattı. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra makyaj yapmayı azaltan Evcen, önceki gün de doğal haliyle böyle poz verdi. 33 yaşındaki Evcen'in duru güzelliği övgüleri topladı.

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