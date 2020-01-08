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  • 08.01.2020
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DJ fenomenlerine ateş püskürdü

Başarılı DJ , müzik kulağı olmadığı halde DJ'lik yapan fenomenlerine ateş püskürdü. Selek, bu tarz insanlar yüzünden DJ'liğe gönül veren insanların mesleğini yapamadığından dert yandı.

Müzikal tepki

Başarılı DJ Kerem Selek, müzik kulağı olmadığı halde DJ'lik yapan sosyal medya fenomenlerine ateş püskürdü. Selek, bu tarz insanlar yüzünden DJ'liğe gönül veren insanların mesleğini yapamadığından dert yandı.

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