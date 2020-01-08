Başarılı DJ Kerem Selek, müzik kulağı olmadığı halde DJ'lik yapan sosyal medya fenomenlerine ateş püskürdü. Selek, bu tarz insanlar yüzünden DJ'liğe gönül veren insanların mesleğini yapamadığından dert yandı.
Başarılı DJ Kerem Selek, müzik kulağı olmadığı halde DJ'lik yapan sosyal medya fenomenlerine ateş püskürdü. Selek, bu tarz insanlar yüzünden DJ'liğe gönül veren insanların mesleğini yapamadığından dert yandı.
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