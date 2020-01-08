Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, kış ortasında yazı yaşadı. Önceki gün tatile çıkan İrlandalı model, yazlık pozlarıyla takipçilerini kıskandırdı. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, kış ortasında yazı yaşadı. Önceki gün tatile çıkan İrlandalı model, yazlık pozlarıyla takipçilerini kıskandırdı.
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