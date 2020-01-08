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  • 08.01.2020
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Albüm şubat ayında

İkinci kez anne olmaya hazırlanan , çifte heyecan yaşıyor. Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen 7 aylık hamile oyuncu, yeni albümünün Şubat'ta çıkacağını söyledi.

Albüm şubat ayında
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, çifte heyecan yaşıyor. Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen 7 aylık hamile oyuncu, yeni albümünün Şubat'ta çıkacağını söyledi.

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