Albüm şubat ayında

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, çifte heyecan yaşıyor. Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen 7 aylık hamile oyuncu, yeni albümünün Şubat'ta çıkacağını söyledi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, çifte heyecan yaşıyor. Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen 7 aylık hamile oyuncu, yeni albümünün Şubat'ta çıkacağını söyledi.
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