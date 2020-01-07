Güzel oyuncu Yasemin Allen'in hayvan sevgisi bir başka... Allen, evinde kedi veya köpek besleyen pek çok ismin aksine Kraliyet pitonu cinsi sarı bir yılana kucak açtı.

Allen, dün de yatağa uzandığı sırada bacağına dolanan 'Lord Flashheart' adlı yılanını takipçileriyle paylaştı. Bu anlar ise "Yasemin, koynunda yılan besliyor" dedirtti