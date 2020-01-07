Tiyatroyu seviyor

Kendisini tiyatroya adayan Merve Sevi, geçtiğimiz akşam Trump Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sevi, Trump Sahne'de seyrettiği 'Ağaçlar Ayakta Ölür' isimli oyunu çok beğendi. Kendisini tiyatroya adayan Merve Sevi, geçtiğimiz akşam Trump Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sevi, Trump Sahne'de seyrettiği 'Ağaçlar Ayakta Ölür' isimli oyunu çok beğendi.
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