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  • 07.01.2020
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Tiyatroyu seviyor

Kendisini tiyatroya adayan , geçtiğimiz akşam Trump Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sevi, Trump Sahne'de seyrettiği '' isimli oyunu çok beğendi.

Tiyatroyu seviyor
Kendisini tiyatroya adayan Merve Sevi, geçtiğimiz akşam Trump Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sevi, Trump Sahne'de seyrettiği 'Ağaçlar Ayakta Ölür' isimli oyunu çok beğendi.

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