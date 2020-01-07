Serenay kasıldı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, güzelliğinin yanı sıra fiziğiyle de büyüledi. Geçtiğimiz gün yakın dostu Enis Arıkan'la böyle poz veren Sarıkaya, karın kaslarıyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, güzelliğinin yanı sıra fiziğiyle de büyüledi. Geçtiğimiz gün yakın dostu Enis Arıkan'la böyle poz veren Sarıkaya, karın kaslarıyla dikkat çekti.
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