Kariyerinde 20 yılı geride bırakan Simge, önceki gün geçmişe döndü. Yıllar önce zor günler yaşadığını itiraf eden popçu, şöyle konuştu: "Bir gün arkadaşım evime gelmişti. Bir ara 'İçim kazındı' deyip dolabı açtı. Ama içi bomboştu. Çünkü param yoktu. O gün beni ağlayarak markete götürdü, alışveriş yaptı."