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  • 07.01.2020
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Popçu yaşadığı zor günleri anlattı

Kariyerinde 20 yılı geride bırakan , önceki gün geçmişe döndü. Yıllar önce zor günler yaşadığını itiraf eden popçu, şöyle konuştu: "Bir gün arkadaşım evime gelmişti. Bir ara 'İçim kazındı' deyip dolabı açtı...

İtiraf Simgesi
Kariyerinde 20 yılı geride bırakan Simge, önceki gün geçmişe döndü. Yıllar önce zor günler yaşadığını itiraf eden popçu, şöyle konuştu: "Bir gün arkadaşım evime gelmişti. Bir ara 'İçim kazındı' deyip dolabı açtı. Ama içi bomboştu. Çünkü param yoktu. O gün beni ağlayarak markete götürdü, alışveriş yaptı."

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