Son dönemin yükselen yıldızı Fikret Dedeoğlu, yeni şarkısı 'Keşke' ile müzikseverlerle buluşuyor. Dedeoğlu, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan şarkısının klibindeki her detayla ilgilendi.

İDDİASINI KONUŞTURDU

Genç şarkıcı, "Benim keşkem başka ama hayatınızda keşke değil hep 'iyi ki'leriniz olsun" diyor.