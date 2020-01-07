Son dönemin yükselen yıldızı Fikret Dedeoğlu, yeni şarkısı 'Keşke' ile müzikseverlerle buluşuyor. Dedeoğlu, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan şarkısının klibindeki her detayla ilgilendi.
İDDİASINI KONUŞTURDU
Genç şarkıcı, "Benim keşkem başka ama hayatınızda keşke değil hep 'iyi ki'leriniz olsun" diyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.