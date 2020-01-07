Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 07.01.2020
  • Gazete

’ diyor

Son dönemin yükselen yıldızı , yeni şarkısı '' ile müzikseverlerle buluşuyor. Dedeoğlu, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan şarkısının klibindeki her detayla ilgilendi.

‘Keşke’ diyoruz

Son dönemin yükselen yıldızı Fikret Dedeoğlu, yeni şarkısı 'Keşke' ile müzikseverlerle buluşuyor. Dedeoğlu, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan şarkısının klibindeki her detayla ilgilendi.

İDDİASINI KONUŞTURDU
Genç şarkıcı, "Benim m başka ama hayatınızda keşke değil hep 'iyi ki'leriniz olsun" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriFikret Dedeoğlu ‘Keşke’ diyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri