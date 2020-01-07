Geçtiğimiz gün gittiği Kars'ta atlı kızağa binen Fulya Zenginer, hayvanseverleri kızdırdı. Oyuncu, "Onlara Adalar'daki atlardan daha iyi bakılıyor" dedi.
Geçtiğimiz gün gittiği Kars'ta atlı kızağa binen Fulya Zenginer, hayvanseverleri kızdırdı. Oyuncu, "Onlara Adalar'daki atlardan daha iyi bakılıyor" dedi.
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