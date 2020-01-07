Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 07.01.2020
  • Gazete

'ta atlı kızağa binen hayvanseverleri kızdırdı

Geçtiğimiz gün gittiği 'ta atlı kızağa binen , hayvanseverleri kızdırdı. Oyuncu, "Onlara Adalar'daki atlardan daha iyi bakılıyor" dedi.

Eleştiriye yanıt geldi

Geçtiğimiz gün gittiği Kars'ta atlı kızağa binen Fulya Zenginer, hayvanseverleri kızdırdı. Oyuncu, "Onlara Adalar'daki atlardan daha iyi bakılıyor" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKars'ta atlı kızağa binen Fulya Zenginer hayvanseverleri kızdırdı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri