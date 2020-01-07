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  • 07.01.2020
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İngilizce konuştu nın diline düştü

paylaşımlarıyla olay olan , yine yapacağını yaptı. Hülya Avşar, önceki gün bir le İngilizce konuştuğu anları paylaşınca sosyal medyanın diline düştü!..

İngilizce sınavı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Hülya Avşar, yine yapacağını yaptı. Güzel sanatçı, önceki gün bir turistle İngilizce sohbetini 'dan paylaştı.

Ancak 'ın İngilizce ile verdiği imtihan, sosyal medyada espri konusu oldu...

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