Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Hülya Avşar, yine yapacağını yaptı. Güzel sanatçı, önceki gün bir turistle İngilizce sohbetini Instagram'dan paylaştı.

Ancak Hülya Avşar'ın İngilizce ile verdiği imtihan, sosyal medyada espri konusu oldu...