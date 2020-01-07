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  • 07.01.2020
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Gözleri konuştu

Eşi Uğur Akkuş'la mutlu bir evliliği olan , önceki gün iddialı bir paylaşım yaptı. Eski manken, "Susarak konuşmayı gözlerime borçluyum" diyerek bu karesini paylaştı...

Gözleri konuştu

Eşi Uğur Akkuş'la mutlu bir evliliği olan Ebru Şallı, önceki gün iddialı bir paylaşım yaptı. Eski manken, "Susarak konuşmayı gözlerime borçluyum" diyerek bu karesini paylaştı...

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