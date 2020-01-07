Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 07.01.2020
  • Gazete

43'lük lolita yıllara meydan okuyor

Yaşıtlarının aksine incecik görüntüsüyle övgüleri toplayan , önceki akşamki konserinde de çok formundaydı. 43 yaşındaki bir çocuk annesi popçu, imzalı derin bacak dekolteli elbisesiyle genç kızlara taş çıkardı.

Yıllara meydan okuyor

Önceki akşam İstanbul'da yılın ilk konserini veren Gülşen, şarkılarının yanı sıra kusursuz fiziğiyle de büyüledi. 43 yaşındaki bir çocuk annesi popçu, imzalı derin bacak dekolteli elbisesiyle genç kızlara taş çıkardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri43'lük lolita Gülşen yıllara meydan okuyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri