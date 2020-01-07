Önceki akşam İstanbul'da yılın ilk konserini veren Gülşen, şarkılarının yanı sıra kusursuz fiziğiyle de büyüledi. 43 yaşındaki bir çocuk annesi popçu, Salih Balta imzalı derin bacak dekolteli elbisesiyle genç kızlara taş çıkardı.
Önceki akşam İstanbul'da yılın ilk konserini veren Gülşen, şarkılarının yanı sıra kusursuz fiziğiyle de büyüledi. 43 yaşındaki bir çocuk annesi popçu, Salih Balta imzalı derin bacak dekolteli elbisesiyle genç kızlara taş çıkardı.
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