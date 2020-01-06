Yılların sanatçısı Seda Sayan'ın sırtı sıcak su torbası nedeniyle yandı. Yanığını nazar boncuğu emojisi ile Instagram hesabında paylaşan Sayan, "Sırtımın durumu bu, nasıl bir göz yarabbim" ifadelerini kullandı.
Yılların sanatçısı Seda Sayan'ın sırtı sıcak su torbası nedeniyle yandı. Yanığını nazar boncuğu emojisi ile Instagram hesabında paylaşan Sayan, "Sırtımın durumu bu, nasıl bir göz yarabbim" ifadelerini kullandı.
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