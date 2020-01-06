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  • 06.01.2020
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'dan hayranlarını üzen paylaşım! Sırtı...

Yılların sanatçısı 'ın sırtı sıcak su torbası nedeniyle yandı. Yanığını nazar boncuğu emojisi ile Instagram hesabında paylaşan Sayan, "Sırtımın durumu bu, nasıl bir göz yarabbim" ifadelerini kullandı.

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