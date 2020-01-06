Oyuncu Öykü Kareyel ile müzisyen eşi Can Bonomo, önceki gün Etiler'de bulunan Kiliza isimli kebapçıdaydı. BURADA dostlarıyla birlikte üç saat boyunca kebap keyfi yapan ünlü çift, mekan çıkışında keyifli görüntüler sergiledi...
DOĞAN SAVAŞ
Oyuncu Öykü Kareyel ile müzisyen eşi Can Bonomo, önceki gün Etiler'de bulunan Kiliza isimli kebapçıdaydı. BURADA dostlarıyla birlikte üç saat boyunca kebap keyfi yapan ünlü çift, mekan çıkışında keyifli görüntüler sergiledi...
DOĞAN SAVAŞ
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