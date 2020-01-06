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Öykü Kareyel ile eşi 'dan kebap keyfi

Oyuncu Öykü Kareyel ile müzisyen eşi , önceki gün Etiler'de bulunan Kiliza isimli kebapçıdaydı. BURADA dostlarıyla birlikte üç saat boyunca kebap keyfi yapan ünlü çift, mekan çıkışında keyifli görüntüler sergiledi...

Kebap yaptılar

Oyuncu Öykü Kareyel ile müzisyen eşi , önceki gün Etiler'de bulunan Kiliza isimli kebapçıdaydı. BURADA dostlarıyla birlikte üç saat boyunca kebap keyfi yapan ünlü çift, mekan çıkışında keyifli görüntüler sergiledi...

DOĞAN SAVAŞ

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