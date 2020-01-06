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'ın yıldızı Muslera eşi ve çocuklarıyla tatilinde

'ın tecrübeli file bekçisi , devre arasını fırsat bildi. Eşi ve çocuklarıyla 'ye tatile gitti. Buradaki Atlantis Otel'e yerleşen kaleci, ailesiyle bu renkli pozu verdi.

Panter Dubai’de
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, devre arasını fırsat bildi. Eşi ve çocuklarıyla Dubai'ye tatile gitti. Buradaki Atlantis Otel'e yerleşen kaleci, ailesiyle bu renkli pozu verdi.

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