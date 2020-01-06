Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, devre arasını fırsat bildi. Eşi ve çocuklarıyla Dubai'ye tatile gitti. Buradaki Atlantis Otel'e yerleşen kaleci, ailesiyle bu renkli pozu verdi. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, devre arasını fırsat bildi. Eşi ve çocuklarıyla Dubai'ye tatile gitti. Buradaki Atlantis Otel'e yerleşen kaleci, ailesiyle bu renkli pozu verdi.
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