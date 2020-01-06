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Bizi izlemeye devam edin!

Beşiktaşlı  ve oyuncu , yılbaşı tatilini Amsterdam'da geçirdi. Genç futbolcuyla evlilik hazırlığı yapan Pamuk, "Bizi izlemeye devam edin, farklı bir şey geliyor" dedi...

Bizi izlemeye devam edin!

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yılbaşı tatilini Amsterdam'da geçirdi. Genç futbolcuyla evlilik hazırlığı yapan Pamuk, "Bizi izlemeye devam edin, farklı bir şey geliyor" dedi...

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