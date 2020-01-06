Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yılbaşı tatilini Amsterdam'da geçirdi. Genç futbolcuyla evlilik hazırlığı yapan Pamuk, "Bizi izlemeye devam edin, farklı bir şey geliyor" dedi...
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yılbaşı tatilini Amsterdam'da geçirdi. Genç futbolcuyla evlilik hazırlığı yapan Pamuk, "Bizi izlemeye devam edin, farklı bir şey geliyor" dedi...
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