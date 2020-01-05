Ünlü dansöz Asena, önceki gün eşi Hasan Dere ile Zorlu Alşveriş Merkezi'nde görüntülendi. Almanya'da gelinlikçi dükkanı açacağını söyleyen Asena, 'Bir ayağımız İstanbul'da olacak' dedi. Ünlü dansöz Asena, önceki gün eşi Hasan Dere ile Zorlu Alşveriş Merkezi'nde görüntülendi. Almanya'da gelinlikçi dükkanı açacağını söyleyen Asena, 'Bir ayağımız İstanbul'da olacak' dedi.
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