Yeni yıla eski eşi Mustafa Sandal ve oğullarıyla giren Emina Jahovic'ten "Geri vites yok" mesajı geldi. Önceki gün Akmerkez'e giden Sırp şarkıcı, 10 yıllık eski eşi ve iki çocuğunun babası Musti ile barışma ihtimali olup olmadığı sorulunca şu yanıtı verdi:

"Mustafa ile aramız çok iyi. Boşanırken bile iyiydi. Hatta boşandıktan sonra evde çocuklarla döner yedik. Mustafa, hayatımda en yakın dostum olarak kalacak. Çocuklarımız da bu durumu çok olgun bir şekilde karşılıyor. "

İşadamı Sadettin Saran'la birkaç ay önce ayrılan Emina, çapkınların radarında...

AYDIN HAMZA