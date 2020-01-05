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  • 05.01.2020
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı şıklığıyla dikkat çekti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı , yeni yıl tatilini değerlendirip İstanbul'a geldi. Tek başına alışveriş merkezini gezen Yalova, şıklığıyla dikkat çekti.

Tek başına alışveriş
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova, yeni yıl tatilini değerlendirip İstanbul'a geldi. Tek başına alışveriş merkezini gezen Yalova, şıklığıyla dikkat çekti.

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