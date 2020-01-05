Popçu Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşkla özel yaşamında yüzü gülen Hande Erçel'in şansı iş hayatında yaver gitmedi. Güzel oyuncunun son dizisi ekranlara erkenden veda etti. 26 yaşındaki oyuncu, bunun üzerine kariyeri için radikal bir karara imza attı.

Erçel, büyük umutla başladığı dizisi birkaç bölüm sonra final yapınca iddiaya göre setlere ara verdi. Ekrandan uzak kalıp yüzünü dinlendirecek olan oyuncu, bu sürede gelen tekliflere temkinli davranacak. Erçel, bir sonraki projeye 'evet' demeden önce ince eleyip sık dokuyacak.

Dizi setlerinde istediği başarıyı yakalayamayan Hande Erçel'in yıldızı reklam dünyasında parladı. Erçel, son olarak bir kozmetik markasının yüzü oldu.