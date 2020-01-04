Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki gün ailesiyle soluğu Bolu'da aldı. Kayak dersi alan güzel yenge, pembe tulumuyla zirveye renk kattı. Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki gün ailesiyle soluğu Bolu'da aldı. Kayak dersi alan güzel yenge, pembe tulumuyla zirveye renk kattı.
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