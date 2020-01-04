ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den dün peş peşe paylaşım geldi. Evcen, aracının içinde telefonun objektifine çarpıcı bakışlar atarken Özçivit de set arasında uzaklara daldı gitti.
İkilinin paylaşımları binlerce beğeni aldı.
İkilinin paylaşımları binlerce beğeni aldı.
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