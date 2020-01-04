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  • 04.01.2020
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'ın yıldızı ile eşi 'in paylaşımları binlerce beğeni aldı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi ''ın yıldızı ile eşi 'den dün peş peşe paylaşım geldi. Evcen, aracının içinde telefonun objektifine çarpıcı bakışlar atarken Özçivit de set arasında uzaklara daldı gitti.

O yakıcı bakışlar
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den dün peş peşe paylaşım geldi. Evcen, aracının içinde telefonun objektifine çarpıcı bakışlar atarken Özçivit de set arasında uzaklara daldı gitti.


İkilinin paylaşımları binlerce beğeni aldı.

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