Geçen yaz Eliz Sakuçoğlu'nun başına Komşu'da gelmeyen kalmadı. Sakuçoğlu, DJ sevgilisi Semih Ergun ile Haziran'da Yunanistan'ın Thassos Adası'ndaki Island Groove müzik festivaline katılmıştı.
Stil danışmanı, macerayı da şöyle itiraf etti: "Bitmiş bir pasaportla ülkeye zorla girdim. Park halindeki arabama otobüs çarptı. Polis, benimki diye başka birinin ruhsatını verdi. Türkiye'ye girebilmek için şirinlikler yaptım."
Stil danışmanı, macerayı da şöyle itiraf etti: "Bitmiş bir pasaportla ülkeye zorla girdim. Park halindeki arabama otobüs çarptı. Polis, benimki diye başka birinin ruhsatını verdi. Türkiye'ye girebilmek için şirinlikler yaptım."
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