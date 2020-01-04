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  • 04.01.2020
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Geçen yaz 'nun başına 'da gelmeyen kalmadı

, geçen yaz ’daki müzik festivaline katılmak için ülkeye bitmiş pasaportla girdi. Stil danışmanının araba ruhsatı da kayboldu.

Macera dolu Yunanistan
Geçen yaz Eliz Sakuçoğlu'nun başına Komşu'da gelmeyen kalmadı. Sakuçoğlu, DJ sevgilisi Semih Ergun ile Haziran'da Yunanistan'ın Thassos Adası'ndaki müzik festivaline katılmıştı.



Stil danışmanı, macerayı da şöyle itiraf etti: "Bitmiş bir pasaportla ülkeye zorla girdim. Park halindeki arabama otobüs çarptı. Polis, benimki diye başka birinin ruhsatını verdi. 'ye girebilmek için şirinlikler yaptım."

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